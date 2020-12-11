Лидеры стран ЕС приняли решение о расширении санкций против Турции

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Главы государств и правительств ЕС в ходе саммита приняли решение о расширении списка существующих индивидуальных санкций по Турции из-за её действий в Средиземном море.
Лидеры стран ЕС приняли решение о расширении санкций против Турции
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление участников саммита ЕС.

«Саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный чёрный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — отмечается в документе.

В сообщении подчёркивается, что «Турция продолжает свои односторонние и провокационные действия, а также усилила риторику против ЕС, стран — членов ЕС и европейских лидеров».

Как уточняется, Евросовет поручил верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю работать над предложением по проведению многосторонней конференции по Восточному Средиземноморью.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Евросоюз ввести санкции против Турции за поведение Анкары в Средиземном море.

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