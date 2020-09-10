Военные Турции и Греции провели переговоры
- Reuters
«Сегодня в штаб-квартире НАТО состоялась встреча между военными делегациями Турции и Греции для обсуждения технических вопросов по предотвращению конфликтов в Средиземном море», — приводит Интерфакс сообщение турецкого оборонного ведомства.
Переговоры планируется продолжить в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что Турция готова приступить к переговорам с Грецией по разрешению разногласий без предварительных условий, также Анкара поддерживает идею НАТО о начале переговоров по снижению напряжённости в Восточном Средиземноморье.