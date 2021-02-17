Генсек ООН рекомендовал направить в ЦАР дополнительные силы миротворцев

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш рекомендует направить в ЦАР более 3,6 тысячи миротворцев.
Генсек ООН рекомендовал направить в ЦАР дополнительные силы миротворцев
  • Reuters

«Я рекомендую увеличить численность военнослужащих на 2750 человек и полицейских на 940 человек, доведя санкционированные максимальные значения для MINUSCA до 14 400 и 3020 человек, соответственно», — приводит РИА Новости заявление генсека.

Отмечается, что это усиление должно помочь Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике (MINUSCA) выполнять свои приоритетные задачи.

Кроме того, по словам генсека, это укрепит потенциал миссии в сфере обеспечения безопасности. 

В декабре 2020 года Россия по просьбе руководства ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов для обучения армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить