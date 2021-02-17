Генсек ООН рекомендовал направить в ЦАР дополнительные силы миротворцев

Генсек ООН Антониу Гутерреш рекомендует направить в ЦАР более 3,6 тысячи миротворцев.

«Я рекомендую увеличить численность военнослужащих на 2750 человек и полицейских на 940 человек, доведя санкционированные максимальные значения для MINUSCA до 14 400 и 3020 человек, соответственно», — приводит РИА Новости заявление генсека.

Отмечается, что это усиление должно помочь Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике (MINUSCA) выполнять свои приоритетные задачи.

Кроме того, по словам генсека, это укрепит потенциал миссии в сфере обеспечения безопасности.

В декабре 2020 года Россия по просьбе руководства ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов для обучения армии.