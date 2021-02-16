Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели инструкторов из России

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Никто из российских инструкторов не был взят в заложники или убит в Центрально-Африканской Республике, эти сообщения являются фейками, заявил РИА Новости посол России в Банги Владимир Титоренко.
Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели инструкторов из России
  • AFP

«Никто из инструкторов не был взят в заложники или в плен. Никто из них не был убит», — сказал он, комментируя сообщения СМИ.

Дипломат добавил, что уничтожено несколько десятков мятежников и боевиков вооружённых группировок.

«Идет планомерное освобождение населённых пунктов ЦАР в центре и на севере страны от бандитов. Мятежники несут большие потери и отступают в строну границы с Чадом», — добавил он.

В декабре 2020 года Россия по просьбе руководства ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов для обучения армии.

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