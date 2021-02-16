В Норвегии у экипажа рыболовных судов из России выявили коронавирус

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В Норвегии у трёх членов экипажа российских рыболовных судов выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили в генконсульстве России в Киркенесе.
В Норвегии у экипажа рыболовных судов из России выявили коронавирус
  • Reuters

«Подтверждаем три случая коронавируса среди российских моряков в Тромсе. Держим на контроле ситуацию, оказываем необходимое консульское содействие», — приводит сообщение ТАСС.

Заболевших поместили в городской изолятор, контактировавшие с ними моряки размещены в отелях, а остальные находятся на судах, уточнили в дипмиссии.

«Компании-судовладельцы и капитаны судов исполняют все требования норвежских властей», — подчеркнули там.

По данным Норвежского телеграфного бюро, в Тромсе находятся два российских судна.

В августе 2020 года теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа

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