В Норвегии у экипажа рыболовных судов из России выявили коронавирус
- Reuters
«Подтверждаем три случая коронавируса среди российских моряков в Тромсе. Держим на контроле ситуацию, оказываем необходимое консульское содействие», — приводит сообщение ТАСС.
Заболевших поместили в городской изолятор, контактировавшие с ними моряки размещены в отелях, а остальные находятся на судах, уточнили в дипмиссии.
«Компании-судовладельцы и капитаны судов исполняют все требования норвежских властей», — подчеркнули там.
По данным Норвежского телеграфного бюро, в Тромсе находятся два российских судна.
В августе 2020 года теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан в Нижнем Новгороде из-за выявления коронавируса у семи членов экипажа.