У экипажа совершавшего круиз по Волге теплохода выявили коронавирус

Теплоход «Александр Суворов», совершавший круиз по Волге, был задержан вечером 1 августа в Нижнем Новгороде из-за выявления новой коронавирусной инфекции у семи членов экипажа. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

«Теплоход, принадлежащий российскому оператору речных круизов «ВодоходЪ», задержан в Нижнем Новгороде вечером в минувшую субботу, 1 августа... Двое из семи членов команды судна госпитализированы. Остальные находятся на изоляции», — говорится в сообщении.

Пассажиры теплохода направлены к месту жительства на автобусах.

В настоящее время начата проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и безопасности судоходства.

В конце июня у 18 российских моряков с судна Ice Stream, находящегося в южнокорейском порту Пусан, подтвердили коронавирус.