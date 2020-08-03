У экипажа совершавшего круиз по Волге теплохода выявили коронавирус
- РИА Новости
«Теплоход, принадлежащий российскому оператору речных круизов «ВодоходЪ», задержан в Нижнем Новгороде вечером в минувшую субботу, 1 августа... Двое из семи членов команды судна госпитализированы. Остальные находятся на изоляции», — говорится в сообщении.
Пассажиры теплохода направлены к месту жительства на автобусах.
В настоящее время начата проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и безопасности судоходства.
В конце июня у 18 российских моряков с судна Ice Stream, находящегося в южнокорейском порту Пусан, подтвердили коронавирус.