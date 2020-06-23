В Пусане госпитализировали 16 моряков с российского судна

В южнокорейском Пусане госпитализировали 16 российских моряков с судна Ice Stream, у них подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя судовладельца «Рефтрансфлот».

«Всего на борту 22 человека, у 16 человек подтверждён коронавирус, у остальных отрицательные результаты анализов. Все 16 человек госпитализированы», — заявил он.

Отмечается, что члены команды две недели будут проходить лечение, после чего будет проведена полная дезинфекция судна.

Представитель судовладельца также сообщил о закрытии порта Камчхон. По его словам, была приостановлена разгрузка российского и других судов.

Ранее в Южной Корее заявили о второй волне коронавируса в стране.