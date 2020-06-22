В Южной Корее заявили о второй волне коронавируса в стране

В Южной Корее идёт вторая волна заболеваний коронавирусной инфекцией, заявила глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Гён.

«Мы изначально полагали, что вторая волна начнётся осенью или зимой. Наши прогнозы оказались неверными», — цитирует Чон Ын Гён «Рёнхап».

По её словам, власти считают, что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать друг с другом, распространение инфекции будет продолжаться.

Она отметила, что вторая волна в Сеуле, вероятнее всего, началась с нескольких случаев кластерных заболеваний в начале мая.

За последние сутки в Южной Корее зафиксировали 17 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных достигло 12 438.