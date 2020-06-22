В Южной Корее заявили о второй волне коронавируса в стране

Короткая ссылка
В Южной Корее идёт вторая волна заболеваний коронавирусной инфекцией, заявила глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Гён.
В Южной Корее заявили о второй волне коронавируса в стране
  • Reuters

«Мы изначально полагали, что вторая волна начнётся осенью или зимой. Наши прогнозы оказались неверными», — цитирует Чон Ын Гён «Рёнхап».

По её словам, власти считают, что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать друг с другом, распространение инфекции будет продолжаться.

Она отметила, что вторая волна в Сеуле, вероятнее всего, началась с нескольких случаев кластерных заболеваний в начале мая.

За последние сутки в Южной Корее зафиксировали 17 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных достигло 12 438.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить