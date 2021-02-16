Лавров оценил призывы в США относиться к «Спутнику V» с подозрением

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал призывы представителей администрации США «с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V».
Лавров оценил призывы в США относиться к «Спутнику V» с подозрением
  • Reuters

«Кстати, недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», поскольку, дескать, опять же это геополитический замысел Кремля и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от России. Ну что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счёт, — это вот подобного рода заявления, — ну, печально», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД добавил, что Россия никогда ни с кем не дружит против кого бы то ни было.

«Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и её зарубежных партнёров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с тоголезским министром иностранных дел.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва открыта к совместной работе с Вашингтоном по борьбе с COVID-19. 

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил российскую сторону с тем, что вакцина от коронавируса «Спутник V» «даёт результаты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить