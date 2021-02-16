Лавров оценил призывы в США относиться к «Спутнику V» с подозрением

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал призывы представителей администрации США «с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V».

«Кстати, недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», поскольку, дескать, опять же это геополитический замысел Кремля и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от России. Ну что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счёт, — это вот подобного рода заявления, — ну, печально», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД добавил, что Россия никогда ни с кем не дружит против кого бы то ни было.

«Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и её зарубежных партнёров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с тоголезским министром иностранных дел.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва открыта к совместной работе с Вашингтоном по борьбе с COVID-19.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил российскую сторону с тем, что вакцина от коронавируса «Спутник V» «даёт результаты».