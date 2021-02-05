Лавров рассказал о словах госсекретаря США о вакцине «Спутник V»
- Reuters
«Я вчера об этом говорил с Энтони Блинкеном, мы затронули тему «Спутника», он поздравил с тем, что она даёт результаты», — сказал министр.
Лавров сообщил, что в ходе разговора с Блинкеном стороны договорились продвигать соответствующие контакты между лабораториями, учёными, производителями двух стран.
«Посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте», — пояснил он.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва открыта к совместной работе с Вашингтоном по борьбе с COVID-19.