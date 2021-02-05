Лавров рассказал о словах госсекретаря США о вакцине «Спутник V»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым поздравил российскую сторону с тем, что вакцина от коронавируса «Спутник V» «даёт результаты». Об этом рассказал сам Лавров в ходе пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«Я вчера об этом говорил с Энтони Блинкеном, мы затронули тему «Спутника», он поздравил с тем, что она даёт результаты», — сказал министр.

Лавров сообщил, что в ходе разговора с Блинкеном стороны договорились продвигать соответствующие контакты между лабораториями, учёными, производителями двух стран.

«Посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте», — пояснил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва открыта к совместной работе с Вашингтоном по борьбе с COVID-19.