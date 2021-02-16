Песков: о встрече Путина и Байдена пока речи не идёт

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Разговоры о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не ведутся, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: о встрече Путина и Байдена пока речи не идёт
  • РИА Новости

«Пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, «разоруженческая тематика — это одно».

«Предстоят, наверное, несколько лет очень напряжённых переговоров на экспертном уровне, это однозначно. Но что касается контактов на высшем уровне, то пока об этом речи не идёт», — цитирует его ТАСС.

26 января Джо Байден и Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе США, обсудили в том числе продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора СНВ.

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