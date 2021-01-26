В Белом доме прокомментировали разговор Байдена с Путиным
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«Он позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-III на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твёрдую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии», — цитирует РИА Новости Псаки.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Байден провели телефонный разговор, обсудив в том числе двусторонние отношения.
В ходе беседы президенты, как отмечается, выразили удовлетворение в связи с тем, что Россия и США обменялись нотами о достижении договорённости по продлению договора СНВ.