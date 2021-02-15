В кабмине ФРГ ответили на запрос АдГ о следах отравляющего вещества в крови Навального

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В ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге говорится, что следы отравляющего вещества в крови Алексея Навального, на бутылке из-под воды, которая якобы была перевезена в ФРГ его сторонниками, и других предметах идентичны.
В кабмине ФРГ ответили на запрос АдГ о следах отравляющего вещества в крови Навального
  • © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

«Да», — говорится в документе в ответ на соответствующий вопрос депутатов.

Отмечается, что текст документа есть в распоряжении РИА Новости.

На вопрос о том, какое ведомство установило следы отравляющего вещества, в кабмине ФРГ сообщили, что «предметом вопроса является информация, которая особенно сильно затрагивает общественные интересы, потому на неё нельзя ответить».

21 января стало известно, что Генпрокуратура России в ответ на поступившие из Германии материалы направила в ФРГ очередной запрос о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным.

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