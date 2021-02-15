В кабмине ФРГ ответили на запрос АдГ о следах отравляющего вещества в крови Навального
- © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
«Да», — говорится в документе в ответ на соответствующий вопрос депутатов.
Отмечается, что текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
На вопрос о том, какое ведомство установило следы отравляющего вещества, в кабмине ФРГ сообщили, что «предметом вопроса является информация, которая особенно сильно затрагивает общественные интересы, потому на неё нельзя ответить».
21 января стало известно, что Генпрокуратура России в ответ на поступившие из Германии материалы направила в ФРГ очередной запрос о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным.