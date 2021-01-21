Генпрокуратура России сообщила о новом запросе Германии по Навальному

Генпрокуратура России в ответ на поступившие из Германии материалы направила в ФРГ очередной запрос о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным.

«Генеральная прокуратура России по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального, направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По оценке Генпрокуратуры России, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались «несодержательны».

Ранее Генеральная прокуратура России прокомментировала ответ Германии на запрос российской стороны по ситуации с Алексеем Навальным. Как отмечалось, российская сторона в запросах просила провести более 15 процессуальных действий, но из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два — проведены опросы Навального и его жены, которые малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы.

По данным Генпрокуратуры, не удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований. Также в ФРГ отказали в предоставлении биоматериалов Навального для сравнительных исследований.