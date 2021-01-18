Генпрокуратура прокомментировала ответ ФРГ на запрос России

Генеральная прокуратура России прокомментировала ответ Германии на запрос российской стороны по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

«В настоящее время рассмотрены материалы, направленные минюстом ФРГ в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в ответ на указанные запросы», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что российская сторона в запросах просила провести более 15 процессуальных действий, но из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два — проведены опросы Навального и его жены, которые малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы.

По данным Генпрокуратуры, не удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований. Также в ФРГ отказали в предоставлении биоматериалов Навального для сравнительных исследований.

«Согласно предоставленным материалам, германская сторона провела токсикологическое исследование предметов – бутылок, на которых якобы обнаружены следы нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок». При этом германская сторона не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз, предложив поверить всему на слово», — заявили в прокуратуре.

Также в Берлине не сообщили сведения об экспертах, которые проводили исследование, и отказали в их опросе.

«Кроме того, отказано в опросе Певчих М., так как якобы неизвестен её адрес на территории ФРГ. При этом, исходя из многочисленных данных, публикуемых в социальных сетях, в том числе в день вылета Навального из Германии в Россию, М.Певчих была в числе провожающих его лиц», — сообщили в Генпрокуратуре.

Также не была предоставлена информации об адресе электронной почты, с которого направлялись сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры в Омске.

В Генеральной прокуратуре заявили, что всё вышеперечисленное говорит о том, что Германия формально подошла к исполнению российских запросов и фактически не предоставила ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию.

«В этом усматривается прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений в адрес российской стороны», — сказал он.

Ранее агентство dpa сообщило, что ФРГ не передала России медицинские данные по Навальному.