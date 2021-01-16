Dpa: ФРГ не передала России медицинские данные по Навальному

Немецкие власти не передали российской стороне медицинские заключения касательно ситуации с Алексеем Навальным, однако утверждают, что ответили на четыре запроса России о правовой помощи.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на комментарии представителя Минюста Германии для агентств dpa и Reuters.

Представитель Минюста ФРГ заявил, что «запросы России о правовой помощи были обработаны, на них был дан ответ по существу», однако подробности ответов в указанных агентствах не раскрываются.

При этом dpa пишет, что, по его информации, «медицинские заключения не были переданы», так как персональные данные о здоровье «особо охраняются законодательством Германии». Также агентство уточнило, что врачи, лечившие Навального, не были заслушаны в качестве свидетелей.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Позднее его перевезли на лечение в Германию.

18 декабря представитель Минюста ФРГ сообщил, что в рамках запроса о правовой помощи России в Берлине прошёл допрос Навального.