Минюст ФРГ рассказал о допросе Навального по запросу России

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В рамках запроса о правовой помощи России в четверг, 17 декабря, в Берлине прошёл допрос Алексея Навального, сообщил представитель Минюста ФРГ.
Минюст ФРГ рассказал о допросе Навального по запросу России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Вчера в рамках процесса о правовой помощи Навальный был допрошен прокуратурой Берлина», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил представитель ведомства, российские следователи при этом не присутствовали.

Он объяснил это тем, что «Навальный был отравлен в России и он категорически возражал против присутствия российских следователей на допросе».

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Россия готова расследовать «покушение» на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его «отравлении».

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