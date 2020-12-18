Минюст ФРГ рассказал о допросе Навального по запросу России

В рамках запроса о правовой помощи России в четверг, 17 декабря, в Берлине прошёл допрос Алексея Навального, сообщил представитель Минюста ФРГ.

«Вчера в рамках процесса о правовой помощи Навальный был допрошен прокуратурой Берлина», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил представитель ведомства, российские следователи при этом не присутствовали.

Он объяснил это тем, что «Навальный был отравлен в России и он категорически возражал против присутствия российских следователей на допросе».

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Россия готова расследовать «покушение» на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его «отравлении».