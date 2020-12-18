Минюст ФРГ рассказал о допросе Навального по запросу России
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- РИА Новости
«Вчера в рамках процесса о правовой помощи Навальный был допрошен прокуратурой Берлина», — приводит его слова РИА Новости.
Как отметил представитель ведомства, российские следователи при этом не присутствовали.
Он объяснил это тем, что «Навальный был отравлен в России и он категорически возражал против присутствия российских следователей на допросе».
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Россия готова расследовать «покушение» на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его «отравлении».