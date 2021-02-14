В Японии из-за землетрясения приостановили работу два пивзавода

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Крупнейшие японские пивоваренные компании Asahi Breweries и Kirin Brewery приостановили работу заводов из-за землетрясения, которое произошло 13 февраля.
В Японии из-за землетрясения приостановили работу два пивзавода
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Как пишет ТАСС, на заводе Asahi в Мотомии (префектура Фукусима) оказалось повреждено оборудование. На заводе компании Kirin были повреждения нескольких помещений.

13 февраля в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,1.

В Национальном метеорологическом управлении Японии назвали это афтершоком Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.

В результате пострадали более 100 человек. Никаких нештатных ситуаций на атомных объектах страны зафиксировано не было.

14 февраля в районе Фукусимы произошёл афтершок магнитудой 5,2.

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