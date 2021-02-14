В районе Фукусимы произошёл афтершок магнитудой 5,2

В районе японской префектуры Фукусима произошёл афтершок магнитудой 5,2, накануне в этом же месте было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, очаг землетрясения залегал на глубине 60 км в 45 км от населённого пункта Намиэ в Фукусиме.

13 февраля в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,1.

В Национальном метеорологическом управлении Японии назвали это афтершоком Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.

По последним данным, пострадали более 100 человек. Никаких нештатных ситуаций на атомных объектах страны зафиксировано не было.