Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима.

Как пишет агентство, объявлена угроза цунами, в здании представительства ТАСС в Токио падала техника и мебель, а также сработала система отключения газа.

По сообщению Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C — EMSC (@LastQuake) February 13, 2021

При этом, по данным Японской национальной туристической организации, об угрозе цунами не объявлялось. Также The Japan Times отмечает, что об угрозе цунами сообщений не поступало.