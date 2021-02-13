Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии

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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии
  • globallookpress.com

Как пишет агентство, объявлена угроза цунами, в здании представительства ТАСС в Токио падала техника и мебель, а также сработала система отключения газа.

По сообщению Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

При этом, по данным Японской национальной туристической организации, об угрозе цунами не объявлялось. Также The Japan Times отмечает, что об угрозе цунами сообщений не поступало.

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