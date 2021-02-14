Иран намерен сохранять присутствие в Сирии

Иран будет сохранять своё присутствие в Сирии, пока этого хочет сирийское правительство и сирийский народ, заявил в интервью РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али-Асгар Хаджи.

«Мы не получали никаких посланий относительно вывода наших войск. Мы находимся в Сирии по просьбе сирийского правительства, оказываем военные консультации и продолжим делать это до того момента, пока сирийский народ и правительство Сирии хотят этого. Пусть выходят те, кто незаконно зашли в Сирию и оккупировали её земли», — сказал он.

Хаджи также приветствовал заявления США о возможном прекращении обеспечения безопасности нефтяных полей к востоку от Евфрата, однако относится к ним с недоверием.

«Наш опыт с американцами показывает, что их словам нельзя верить, нужно смотреть на их действия. Американцы оказывают поддержку контрактам частных нефтекомпаний, и до сих пор эти войска присутствуют в Сирии, но если их слова правдивы, то, на наш взгляд, это план по исправлению прошлых ошибок и шаг вперёд», — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что нефть к востоку от Евфрата «принадлежит сирийскому народу».

Как заявил в октябре 2019 года министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, иранские военные останутся в Сирии до тех пор, пока это будет позволять сирийское правительство.

Также в ноябре 2020 года в Иране предложили создать международный фонд для восстановления инфраструктуры в Сирии, разрушенной в результате боевых действий в республике.