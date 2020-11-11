Иран предложил создать международный фонд для восстановления Сирии

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В Иране предложили создать международный фонд для восстановления инфраструктуры в Сирии, разрушенной после боевых действий в республике. С таким призывом выступил старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Аскар Хаджи.
Иран предложил создать международный фонд для восстановления Сирии
  • © Leonhard Foeger
  • Reuters

Во время Международной конференции по возвращению сирийских беженцев в Дамаске он заявил, что международное сообщество должно обеспечить условия для возвращения беженцев и восстановления нормальной жизни «путём увеличения объёмов помощи Сирии».

«Восстановление инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на решение проблемы возвращения беженцев. Исламская Республика Иран предлагает создать международный фонд для восстановления сирийской инфраструктуры», — цитирует дипломата РИА Новости.

В сентябре вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская сторона планирует восстановить энергетическую инфраструктуру в Сирии.

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