Иран предложил создать международный фонд для восстановления Сирии

В Иране предложили создать международный фонд для восстановления инфраструктуры в Сирии, разрушенной после боевых действий в республике. С таким призывом выступил старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Аскар Хаджи.

Во время Международной конференции по возвращению сирийских беженцев в Дамаске он заявил, что международное сообщество должно обеспечить условия для возвращения беженцев и восстановления нормальной жизни «путём увеличения объёмов помощи Сирии».

«Восстановление инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на решение проблемы возвращения беженцев. Исламская Республика Иран предлагает создать международный фонд для восстановления сирийской инфраструктуры», — цитирует дипломата РИА Новости.

В сентябре вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская сторона планирует восстановить энергетическую инфраструктуру в Сирии.