Россия намерена восстановить энергетическую инфраструктуру в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская сторона в рамках новой дорожной карты по энергетике с Сирией планирует восстановить в этой стране 40 объектов инфраструктуры.

«Новое соглашение, которое сегодня мы прорабатываем, имеет целью восстановления до 40 объектов энергетической инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в этот список входит, в частности, каскад гидроэлектростанций, которые были построены в своё время ещё советскими специалистами.

Отмечается, что также планируется возобновление добычи шельфовых месторождений.

«Соглашение с одним из экономоператоров уже подписано и ждёт ратификации», — добавил он.

Ранее российские военные доставили более тонны продовольствия жителям сирийской провинции Алеппо.