Россия намерена восстановить энергетическую инфраструктуру в Сирии
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- РИА Новости
«Новое соглашение, которое сегодня мы прорабатываем, имеет целью восстановления до 40 объектов энергетической инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в этот список входит, в частности, каскад гидроэлектростанций, которые были построены в своё время ещё советскими специалистами.
Отмечается, что также планируется возобновление добычи шельфовых месторождений.
«Соглашение с одним из экономоператоров уже подписано и ждёт ратификации», — добавил он.
Ранее российские военные доставили более тонны продовольствия жителям сирийской провинции Алеппо.