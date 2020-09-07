Россия намерена восстановить энергетическую инфраструктуру в Сирии

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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская сторона в рамках новой дорожной карты по энергетике с Сирией планирует восстановить в этой стране 40 объектов инфраструктуры.
Россия намерена восстановить энергетическую инфраструктуру в Сирии
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Новое соглашение, которое сегодня мы прорабатываем, имеет целью восстановления до 40 объектов энергетической инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в этот список входит, в частности, каскад гидроэлектростанций, которые были построены в своё время ещё советскими специалистами.

Отмечается, что также планируется возобновление добычи шельфовых месторождений.

«Соглашение с одним из экономоператоров уже подписано и ждёт ратификации», — добавил он.

Ранее российские военные доставили более тонны продовольствия жителям сирийской провинции Алеппо.

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