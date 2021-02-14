Джонсон попросит лидеров G7 об ускорении распространения вакцин от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен призвать лидеров стран G7 к содействию распространению вакцин от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

Отмечается, что 19 февраля Джонсон проведёт виртуальную встречу с лидерами G7.

В ходе встречи будет обсуждаться, как ведущие державы могут сотрудничать для того чтобы обеспечить равноправный доступ к вакцинам по всему миру.

Ранее Борис Джонсон выразил обеспокоенность в связи с экспортом вакцин в Северную Ирландию в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.