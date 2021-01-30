Джонсон выразил главе ЕК опасения по ситуации с экспортом вакцин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность в связи с экспортом вакцин в Северную Ирландию в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.