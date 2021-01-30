Джонсон выразил главе ЕК опасения по ситуации с экспортом вакцин
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность в связи с экспортом вакцин в Северную Ирландию в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что Евросоюз ввёл контроль экспорта вакцин в Северную Ирландию.
Ранее Борис Джонсон заявил, что уже более 6,5 млн человек в Великобритании прошли первую фазу вакцинации.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: