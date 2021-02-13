В Госдуме оценили заявление Финляндии о сохранении диалога России и ЕС

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT оценил заявление главы финского МИД Пекка Хаависто о том, что России и ЕС очень важно сохранять дипломатические отношения.
В Госдуме оценили заявление Финляндии о сохранении диалога России и ЕС
  • © Любимов Андрей
  • АГН «Москва»

«То, что из Хельсинки звучат здравые идеи и предложения, логично и понятно. Там достаточно давно сложились устойчивые рабочие отношения с нашей страной», — сказал Новиков.

Он добавил, что призыв главы финского МИД «вовсе не гарантирует», что ЕС будет действовать в русле его предложения.

«Чиновники ЕС давно уже гораздо больше прислушиваются к собственным амбициям, во-первых, и, во-вторых, к Вашингтону, нежели к таким столицам, как Хельсинки», — констатировал депутат.

Также он отметил, что российский МИД в последнее время сделал ряд жёстких заявлений, нацеленных на «прекращение бесконечных нападок» на Россию, и добавил, что это, возможно, «будет действовать отрезвляюще и поспособствует активизации переговорного процесса».

Ранее глава МИД Финляндии назвал важным сохранение диалога России и ЕС во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам.

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