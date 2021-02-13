В Госдуме оценили заявление Финляндии о сохранении диалога России и ЕС
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- АГН «Москва»
«То, что из Хельсинки звучат здравые идеи и предложения, логично и понятно. Там достаточно давно сложились устойчивые рабочие отношения с нашей страной», — сказал Новиков.
Он добавил, что призыв главы финского МИД «вовсе не гарантирует», что ЕС будет действовать в русле его предложения.
«Чиновники ЕС давно уже гораздо больше прислушиваются к собственным амбициям, во-первых, и, во-вторых, к Вашингтону, нежели к таким столицам, как Хельсинки», — констатировал депутат.
Также он отметил, что российский МИД в последнее время сделал ряд жёстких заявлений, нацеленных на «прекращение бесконечных нападок» на Россию, и добавил, что это, возможно, «будет действовать отрезвляюще и поспособствует активизации переговорного процесса».
Ранее глава МИД Финляндии назвал важным сохранение диалога России и ЕС во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам.