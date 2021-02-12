Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Джим Риш и Джин Шахин направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», пишет Bloomberg.

«Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса. Но позволить завершить «Северный поток — 2» — неконструктивный шаг для этого партнёрства», — говорится в послании.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что находятся в контакте с Вашингтоном касательно угроз о введении санкций в отношении СП-2.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечала, что считает расхождения стран Запада, в том числе с США, по проекту не такими большими.

Она подчёркивала, что считает экстерриториальные санкционные меры «не лучшим путём» урегулирования. По её мнению, общее решение найти удастся.