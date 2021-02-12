Первая фаза производства «Спутника V» в Сербии предварительно одобрена

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Министр по инновациям Сербии Ненад Попович заявил, что первая фаза производства вакцины «Спутник V» в Сербии предварительно одобрена.
Первая фаза производства «Спутника V» в Сербии предварительно одобрена
  • Reuters

«Можем сказать, что первая фаза производства российской вакцины «Спутник V» в Сербии предварительно одобрена», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что первая фаза включала бы в себя доставку субстанции вакцины из России, разлив по ампулам в институте «Торлаке» и упаковку и распространение препарата в Сербии и регионе.

Ранее сообщалось, что «Спутник V» входит в число лидеров среди вакцин от коронавируса по количеству полученных во всём мире одобрений на использование.

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