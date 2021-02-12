Госдеп прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»

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В Госдепе заявили, что власти США продолжат следить за деятельностью, направленной на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», считая санкции «одним из многих важных инструментов» в этой ситуации.
Госдеп прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»
  • РИА Новости

«Мы будем мониторить деятельность по завершению (строительства. — RT) или сертификации газопровода и, если такая деятельность будет иметь место, принимать решение о применимости санкций. Санкции — это лишь один из многих важных инструментов», — приводит ТАСС слова сотрудника американского внешнеполитического ведомства. 

Ранее министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце опровергла сообщения СМИ о существовании миллиардной сделки с США по проекту газопровода «Северный поток — 2».

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер рассказала, что Германия находится в контакте с американской стороной касательно угроз о введении санкций против «Северного потока — 2».

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