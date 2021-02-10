В ФРГ опровергли наличие сделки с США по «Северному потоку — 2»

Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце опровергла сообщения СМИ о существовании миллиардной «сделки» с США по проекту газопровода «Северный поток — 2».

Об этом информирует РИА Новости.

«Я опровергаю, что есть какая-то грязная сделка, такого нет. Я решительно это отвергаю, нет никакой грязной сделки», — сказала она.

Как пишет агентство, в сентябре 2020 года СМИ сообщали, что глава Минфина Германии Олаф Шольц якобы предлагал США сделку, согласно которой Берлин мог бы вложить €1 млрд в индустрию сжиженного газа в США в обмен на уступку Вашингтона по «Северному потоку — 2», которая позволила бы закончить проект и эксплуатировать его без давления со стороны Соединённых Штатов.

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер рассказала, что Германия находится в контакте с американской стороной касательно угроз о введении санкций против «Северного потока — 2».