В ФРГ опровергли наличие сделки с США по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце опровергла сообщения СМИ о существовании миллиардной «сделки» с США по проекту газопровода «Северный поток — 2».
В ФРГ опровергли наличие сделки с США по «Северному потоку — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

Об этом информирует РИА Новости.

«Я опровергаю, что есть какая-то грязная сделка, такого нет. Я решительно это отвергаю, нет никакой грязной сделки», — сказала она.

Как пишет агентство, в сентябре 2020 года СМИ сообщали, что глава Минфина Германии Олаф Шольц якобы предлагал США сделку, согласно которой Берлин мог бы вложить €1 млрд в индустрию сжиженного газа в США в обмен на уступку Вашингтона по «Северному потоку — 2», которая позволила бы закончить проект и эксплуатировать его без давления со стороны Соединённых Штатов.

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер рассказала, что Германия находится в контакте с американской стороной касательно угроз о введении санкций против «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить