Министры обороны США и Польши провели переговоры

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Глава Пентагона Ллойд Остин и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак провели телефонные переговоры. Об этом сообщил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби.
Министры обороны США и Польши провели переговоры
  • Reuters

«Министры обсудили ряд вопросов, в том числе приверженность Польши модернизации своих ВС, присутствие ВС США в Польше и продление ДСНВ, а также обменялись мнениями о региональной безопасности», — цитирует ТАСС Кирби.

По его словам, руководители оборонных ведомств двух стран «подчеркнули важность давнего стратегического союза между США и Польшей».

«Постоянное присутствие американских ВС на основе ротации в Польше повышает уровень взаимодействия внутри НАТО, укрепляет оборону и сдерживание на восточном фланге НАТО», — добавил представитель Пентагона.

Оба министра договорились провести личную встречу, как только позволят условия в связи с ситуацией вокруг пандемии.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что рассчитывает на очень продуктивное сотрудничество с США после прихода администрации президента Джо Байдена.

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