Премьер Польши рассчитывает на хорошее сотрудничество с США при Байдене

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий рассчитывает на очень продуктивное сотрудничество с США после прихода администрации избранного американского президента Джо Байдена.

На пресс-конференции Моравецкий выразил мнение, что Польшу и США объединяют «общие интересы, общий взгляд на мир», а также на «шансы и риски в области технологий, 5G и геополитических угроз».

«Я убеждён, что после изменений в американской администрации, которые происходят в эти дни, наше сотрудничество будет складываться очень хорошо», — цитирует его ТАСС.

Польский премьер добавил, что у Варшавы и Вашингтона «много общих проектов, связанных с Инициативой трёх морей».

Он добавил, что, в частности, речь идёт о конкретных инфраструктурных объединениях и средствах на новые интерконнекторы в сфере коммуникации и энергетики.

«Всё это необыкновенно важные проекты также и для США, потому что они реализуются на восточном фланге НАТО», — сказал Моравецкий.

В декабре польский лидер Анджей Дуда поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

По его словам, Польша и США исповедуют одни и те же идеалы и ценности.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 (20:00 мск) 20 января.