Премьер Польши рассчитывает на хорошее сотрудничество с США при Байдене

Короткая ссылка
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий рассчитывает на очень продуктивное сотрудничество с США после прихода администрации избранного американского президента Джо Байдена.
Премьер Польши рассчитывает на хорошее сотрудничество с США при Байдене
  • Reuters

На пресс-конференции Моравецкий выразил мнение, что Польшу и США объединяют «общие интересы, общий взгляд на мир», а также на «шансы и риски в области технологий, 5G и геополитических угроз».

«Я убеждён, что после изменений в американской администрации, которые происходят в эти дни, наше сотрудничество будет складываться очень хорошо», — цитирует его ТАСС.

Польский премьер добавил, что у Варшавы и Вашингтона «много общих проектов, связанных с Инициативой трёх морей».

Он добавил, что, в частности, речь идёт о конкретных инфраструктурных объединениях и средствах на новые интерконнекторы в сфере коммуникации и энергетики.

«Всё это необыкновенно важные проекты также и для США, потому что они реализуются на восточном фланге НАТО», — сказал Моравецкий.

В декабре польский лидер Анджей Дуда поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

По его словам, Польша и США исповедуют одни и те же идеалы и ценности.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 (20:00 мск) 20 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить