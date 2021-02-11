Автобус с российскими рыбаками съехал в кювет в Норвегии

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Автобус, в котором находились 38 рыбаков с российских траулеров, съехал в кювет в Норвегии, пять человек пострадали.
Автобус с российскими рыбаками съехал в кювет в Норвегии
  • РИА Новости

Об этом информирует генконсульство России в Киркенесе. 

«11 февраля около 07:30 утра (09:30 мск) автобус с 38 российскими моряками (34 с траулера «Обеляй» и четыре с траулера «Капитан Дураченко») и двумя водителями, следовавший из аэропорта города Киркенес на МАПП «Стурскуг — Борисоглебск», съехал в кювет», — говорится в сообщении на странице генконсульства во «ВКонтакте».

По предварительной информации, пять человек получили лёгкие травмы.

Спасатели оказали первую помощь пострадавшим и организовали транспортировку российских граждан в больницу Киркенеса.

Отмечается, что судовое агентство намерено доставить моряков в Россию другим автобусом.

Ранее в Новосибирске в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали пять человек.

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