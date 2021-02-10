В Новосибирске в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали пять человек

Короткая ссылка
В Новосибирске пять пассажиров маршрутной «Газели» попали в больницу с различными травмами после столкновения микроавтобуса с грузовиком. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отдел пропаганды городского управления ГИБДД.
В Новосибирске в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали пять человек
  • РИА Новости

«В 19:45 (15:45 мск) маршрутный автобус 324-го маршрута двигался со стороны Толмачёва в сторону города Новосибирска, у дома 33/1 по Толмачёвскому шоссе совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, который двигался задним ходом с прилегающей территории на дорогу», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в результате ДТП пять пассажиров маршрутки с различными травмами доставлены в больницу».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить