В Новосибирске в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали пять человек

В Новосибирске пять пассажиров маршрутной «Газели» попали в больницу с различными травмами после столкновения микроавтобуса с грузовиком. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отдел пропаганды городского управления ГИБДД.

«В 19:45 (15:45 мск) маршрутный автобус 324-го маршрута двигался со стороны Толмачёва в сторону города Новосибирска, у дома 33/1 по Толмачёвскому шоссе совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, который двигался задним ходом с прилегающей территории на дорогу», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в результате ДТП пять пассажиров маршрутки с различными травмами доставлены в больницу».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области.