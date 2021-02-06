Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.
В ведомстве сообщили, что ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2111 и Skoda произошло на 3-м км обхода Нижних Серёг.
«По предварительным данным, в результате ДТП пять человек погибли и ещё три получили травмы различной степени тяжести», — цитирует сообщение Интерфакс.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
Ранее пять человек пострадали в результате аварии с участием двух автобусов в Ленинградской области.