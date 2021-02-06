Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

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Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области.
Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

В ведомстве сообщили, что ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2111 и Skoda произошло на 3-м км обхода Нижних Серёг.

«По предварительным данным, в результате ДТП пять человек погибли и ещё три получили травмы различной степени тяжести», — цитирует сообщение Интерфакс.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Ранее пять человек пострадали в результате аварии с участием двух автобусов в Ленинградской области.

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