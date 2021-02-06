Пять человек пострадали в ДТП в Ленинградской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
«6 февраля на А181 «Скандинавия»… в 14:10 произошло попутное столкновение двух рейсовых автобусов: №619 Девяткино — Гарболово и №675 Гарболово — «МЕГА Парнас». Пострадали пять человек», — говорится в заявлении.
Уточняется, что среди пострадавших двое водителей и три пассажира.
Ранее автобус и три легковых автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана.