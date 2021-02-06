Пять человек пострадали в ДТП в Ленинградской области

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Пять человек пострадали в результате аварии с участием двух автобусов в Ленинградской области.
Пять человек пострадали в ДТП в Ленинградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«6 февраля на А181 «Скандинавия»… в 14:10 произошло попутное столкновение двух рейсовых автобусов: №619 Девяткино — Гарболово и №675 Гарболово — «МЕГА Парнас». Пострадали пять человек», — говорится в заявлении.

Уточняется, что среди пострадавших двое водителей и три пассажира.

Ранее автобус и три легковых автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана.

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