Пять человек пострадали в ДТП в Ленинградской области

Пять человек пострадали в результате аварии с участием двух автобусов в Ленинградской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«6 февраля на А181 «Скандинавия»… в 14:10 произошло попутное столкновение двух рейсовых автобусов: №619 Девяткино — Гарболово и №675 Гарболово — «МЕГА Парнас». Пострадали пять человек», — говорится в заявлении.

Уточняется, что среди пострадавших двое водителей и три пассажира.

Ранее автобус и три легковых автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана.