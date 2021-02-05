В Дагестане столкнулись автобус и три легковых автомобиля

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Автобус и три легковых автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана.
В Дагестане столкнулись автобус и три легковых автомобиля
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

«ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, столкнулся с Lada Priora, после чего по касательной был задет автобус Махачкала — Крым. Для того чтобы избежать сильного столкновения, водитель автобуса съехал в кювет. Другими участниками ДТП была задета Toyota Camry», — отметили в ведомстве.

В результате произошедшего, по имеющимся данным, погибла девушка 1988 года рождения, водитель ВАЗ-2114 госпитализирован.

По словам собеседника, пассажиры автобуса не пострадали.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате чего пострадал водитель троллейбуса.

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