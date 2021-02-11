Постпред России при ЕС оценил переговоры Борреля в Москве

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Переговоры главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москве были трудными, но высокопрофессиональными, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Он назвал преувеличением заявления Борреля о том, что отношения Москвы и Брюсселя «достигли дна».

«Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнёров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», — цитирует Чижова РИА Новости.

По его словам, рассматривались как сюжеты, по которым позиции сторон близки, так и то, что их разделяет.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз и Россия находятся на «историческом перекрёстке» в вопросе взаимоотношений.

Он сообщил депутатам Европарламента, что намерен выступить с инициативой новых антироссийских санкций.

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