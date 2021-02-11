Постпред России при ЕС оценил переговоры Борреля в Москве
Он назвал преувеличением заявления Борреля о том, что отношения Москвы и Брюсселя «достигли дна».
«Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнёров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», — цитирует Чижова РИА Новости.
По его словам, рассматривались как сюжеты, по которым позиции сторон близки, так и то, что их разделяет.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз и Россия находятся на «историческом перекрёстке» в вопросе взаимоотношений.
Он сообщил депутатам Европарламента, что намерен выступить с инициативой новых антироссийских санкций.