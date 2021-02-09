Боррель намерен инициировать новые санкции против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят вопрос введения санкций в отношении России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на этом заседании Совета руководителей МИД, а также на саммите в марте.

Как отметил Боррель, на встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам.

«Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Боррель заявил, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с Брюсселем.

Его визит в Москву состоялся 4—6 февраля.