Боррель намерен инициировать новые санкции против России

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Министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят вопрос введения санкций в отношении России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Боррель намерен инициировать новые санкции против России
  • Reuters

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на этом заседании Совета руководителей МИД, а также на саммите в марте.

Как отметил Боррель, на встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам.

«Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Боррель заявил, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с Брюсселем.

Его визит в Москву состоялся 4—6 февраля. 

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