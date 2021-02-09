Боррель заявил о незаинтересованности России в улучшении отношений с ЕС

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Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с Евросоюзом, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам визита в Москву.
Боррель заявил о незаинтересованности России в улучшении отношений с ЕС
  • Reuters

По его словам, он хотел выяснить, «готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию» и «воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога».

«Ответ был очень чётким: нет, они в этом не заинтересованы», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что «Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией».

Боррель выразил своё разочарование и подчеркнул, что «доверие больше не доминирует» в отношениях Брюсселя и Москвы.

Ранее в российском МИД заявили, что критические высказывания о России Борреля по прилёте в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве.

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