Боррель заявил о незаинтересованности России в улучшении отношений с ЕС

Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с Евросоюзом, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам визита в Москву.

По его словам, он хотел выяснить, «готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию» и «воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога».

«Ответ был очень чётким: нет, они в этом не заинтересованы», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что «Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией».

Боррель выразил своё разочарование и подчеркнул, что «доверие больше не доминирует» в отношениях Брюсселя и Москвы.

Ранее в российском МИД заявили, что критические высказывания о России Борреля по прилёте в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве.