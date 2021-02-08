МИД России оценил слова Борреля по итогам визита в Москву

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В МИД России заявили, что критические высказывания о России верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по прилёту в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве.

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — приводит ТАСС сообщение дипведомства.

Отмечается, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, что и было сделано.

«Возможно, по прилету в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — добавили в МИД.

Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России Боррель встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее Боррель допустил, что на встрече глав европейских МИД будет обсуждаться введение санкций в отношении России.

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