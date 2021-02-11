Байден сообщил о создании группы по Китаю при Пентагоне

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Президент США Джо Байден рассказал о создании межведомственной группы по Китаю при американском Минобороны.
Байден сообщил о создании группы по Китаю при Пентагоне
  • Reuters

«Сегодня меня проинформировали о новой группе при Минобороны США по Китаю. Группа будет работать оперативно. В неё войдут как гражданские, так и военные эксперты из министерства», — приводит ТАСС его слова во время выступления в Пентагоне.

Байден отметил, что на протяжении следующих нескольких месяцев сотрудники подготовят рекомендации для главы американского Минобороны Ллойда Остина.

Ранее президент США заявил, что между Вашингтоном и Пекином существует острая конкуренция, но страны не должны конфликтовать.

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