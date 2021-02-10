Небензя рассказал о работе российский миссии в ООН

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Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о работе возглавляемой им миссии.
Небензя рассказал о работе российский миссии в ООН
  • Reuters

«В прошлом году в штаб-квартире ООН в последний раз перед началом локдауна я был 12 марта. На следующий день там «вживую» уже никто не работал. Затем, после долгого перерыва, мы появились в ней в день выборов членов Совета Безопасности и председателя Генеральной Ассамблеи», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, в сентябре 2020 года началась новая сессия ассамблеи, и её председатель Волкан Бозкыр — сторонник выхода в свет.

«Да, не так часто, как раньше, мы сейчас заседаем очно, но заседания проводятся. С соблюдением всех мер предосторожности», — пояснил Небензя.

Он добавил, что в последнее время из-за роста числа заболевших COVID-19 в Нью-Йорке пришлось снова вернуться к формату видеоконференций.

9 февраля сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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