В Госдуме прокомментировали слова Борреля о санкциях против России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможности введения Евросоюзом новых санкций против России.
В Госдуме прокомментировали слова Борреля о санкциях против России
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

По мнению Бальбека, Боррель огорчён тем, что Россия намерена следовать своим путём, «а не по команде из Брюсселя».

«Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды: санкционная политика в отношении России ни на йоту не изменила позицию Москвы в вопросах внешней и внутренней политики. Предполагаю, что на этом заседании на санкциях будут настаивать страны Балтии и Польши, а вот страны старой Европы выскажут более взвешенное мнение», — пояснил парламентарий. 

Ранее Боррель рассказал, что министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят вопрос введения санкций в отношении России.

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