В Госдуме прокомментировали слова Борреля о санкциях против России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможности введения Евросоюзом новых санкций против России.

По мнению Бальбека, Боррель огорчён тем, что Россия намерена следовать своим путём, «а не по команде из Брюсселя».

«Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды: санкционная политика в отношении России ни на йоту не изменила позицию Москвы в вопросах внешней и внутренней политики. Предполагаю, что на этом заседании на санкциях будут настаивать страны Балтии и Польши, а вот страны старой Европы выскажут более взвешенное мнение», — пояснил парламентарий.

Ранее Боррель рассказал, что министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят вопрос введения санкций в отношении России.