В Госдуме прокомментировали слова Борреля о санкциях против России
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
По мнению Бальбека, Боррель огорчён тем, что Россия намерена следовать своим путём, «а не по команде из Брюсселя».
«Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды: санкционная политика в отношении России ни на йоту не изменила позицию Москвы в вопросах внешней и внутренней политики. Предполагаю, что на этом заседании на санкциях будут настаивать страны Балтии и Польши, а вот страны старой Европы выскажут более взвешенное мнение», — пояснил парламентарий.
Ранее Боррель рассказал, что министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят вопрос введения санкций в отношении России.