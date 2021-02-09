В Совфеде оценили слова Борреля о санкциях против России

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RT
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможности введения Евросоюзом новых санкций против России.

«Это демонстрирует позицию Евросоюза в отношении России, в частности, показывает, что они неспособны слышать аргументы, которые звучат с нашей стороны... Они нацелены на принятие этих санкций, Боррель почему-то посчитал, что к нему не совсем уважительно относились», — заявил Цеков.

При этом сенатор подчеркнул, что Россия «привыкла» к расширению санкционного давления.

«Весьма вероятно, что эти санкции будут приняты, но они на нас по большому счёту никак не скажутся. Мы уже к этим санкциям привыкли, это уже постоянная несерьёзная политика Евросоюза», — добавил он.

Ранее Боррель рассказал, что министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят вопрос введения санкций в отношении России.

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