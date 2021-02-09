Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя
- globallookpress.com
В частности, на своей странице в Facebook дипломат вспомнила о недопуске RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ в Лондоне, о штрафе регулятора Ofcom в Великобритании в отношении RT, об аресте руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, об уголовном преследовании журналистов, сотрудничающих со Sputnik и Baltnews в Латвии. Всего она привела около 20 примеров.
«Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?» — написала Захарова.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам визита в Москву сообщил депутатам Европарламента, что намерен воспользоваться своим правом и выступить с инициативой новых антироссийских санкций.
По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на заседании Совета глав МИД стран ЕС 22 февраля и на саммите в марте.