Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о случаях нарушения прав журналистов в странах Запада и предложила им ввести санкции против самих себя.
Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя
  • globallookpress.com

В частности, на своей странице в Facebook дипломат вспомнила о недопуске RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ в Лондоне, о штрафе регулятора Ofcom в Великобритании в отношении RT, об аресте руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, об уголовном преследовании журналистов, сотрудничающих со Sputnik и Baltnews в Латвии. Всего она привела около 20 примеров.

«Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?» — написала Захарова.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам визита в Москву сообщил депутатам Европарламента, что намерен воспользоваться своим правом и выступить с инициативой новых антироссийских санкций.

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на заседании Совета глав МИД стран ЕС 22 февраля и на саммите в марте.

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