Захарова прокомментировала заявления об «унижении» Борреля в России

Заявления в Евросоюзе об «унижении» главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в России являются информационной кампанией Запада, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

О том, что визит Борреля в Россию закончился «унижением», ранее заявили некоторые политики и дипломаты ЕС.

«Если люди унижают Борреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве... В чём унижение, совершенно непонятно», — цитирует Захарову РИА Новости.

Она отметила, что Боррель провёл переговоры точно в таком же формате, в каком их проводила ранее в Москве глава МИД Швеции Анн Линде.

«И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания», — заявила Захарова.

По её словам, это замкнутый круг, по которому бегать невозможно.

Ранее Боррель заявил, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС.

В российском МИД отмечали, что критические высказывания дипломата о России по прилёте в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве.