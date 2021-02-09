Захарова заявила, что пора перестать называть сторонников Навального оппозицией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пора перестать называть сторонников Алексея Навального оппозицией. По её словам, они агенты влияния.

«Вообще, надо переставать называть их оппозицией, оппозиция — это другое. А это агенты влияния, и я сейчас вам это докажу. Дело в том, что, как вы помните, 4 февраля Волков заявил, что они не будут больше проводить протесты зимой и продолжат эти акции весной и летом. Что вы думаете? Сегодня в первой половине дня было заявлено ровно противоположное: что эти акции продолжатся в феврале», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, ситуация изменилась после того, как 8 февраля в Брюсселе, в постпредстве Польши при ЕС, прошла онлайн-встреча руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с представителями стран — членов ЕС, а также США и Великобритании.

«Этот формат — страны ЕС, плюс США, плюс Британия — это уже немного не ЕС, это уже НАТО. Так что они встречались вчера с натовцами, получили инструкции по полной программе. Думаю, им просто чётко объяснили: никакой весны и лета ждать не надо. И что нужно продолжать раскачивать ситуацию», — отметила Захарова.

Ранее в МИД России объявили персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января 2021 года.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.