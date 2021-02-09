Захарова заявила, что пора перестать называть сторонников Навального оппозицией

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пора перестать называть сторонников Алексея Навального оппозицией. По её словам, они агенты влияния.
Захарова заявила, что пора перестать называть сторонников Навального оппозицией
  • РИА Новости

«Вообще, надо переставать называть их оппозицией, оппозиция — это другое. А это агенты влияния, и я сейчас вам это докажу. Дело в том, что, как вы помните, 4 февраля Волков заявил, что они не будут больше проводить протесты зимой и продолжат эти акции весной и летом. Что вы думаете? Сегодня в первой половине дня было заявлено ровно противоположное: что эти акции продолжатся в феврале», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, ситуация изменилась после того, как 8 февраля в Брюсселе, в постпредстве Польши при ЕС, прошла онлайн-встреча руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с представителями стран — членов ЕС, а также США и Великобритании.

«Этот формат — страны ЕС, плюс США, плюс Британия — это уже немного не ЕС, это уже НАТО. Так что они встречались вчера с натовцами, получили инструкции по полной программе. Думаю, им просто чётко объяснили: никакой весны и лета ждать не надо. И что нужно продолжать раскачивать ситуацию», — отметила Захарова.

Ранее в МИД России объявили персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января 2021 года.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить