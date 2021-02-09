Захарова заявила, что у Запада не получилось провести «публичную порку»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву.
Захарова заявила, что у Запада не получилось провести «публичную порку»
  • РИА Новости

«Раскрою вам тайну о наших западных партнёрах. Когда у них не получается «порка», у них начинается истерика. Задача была провести вот эту «публичную порку», которую они, как мне кажется, очень тщательно планировали», — заявила она в эфире радио «Вести ФМ».

Захарова отметила, что в Евросоюзе были намерены «и про митинги проговорить, и про журналистов проговорить, и Навального сделать главной темой, всё в одну кучку смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси».

«Не получилось», — добавила дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по итогам визита в Москву Боррель в своём блоге опубликовал ряд комментариев, в одном из которых преподносит ситуацию так, будто «Россия стремительно отдаляется от Европы».

При этом российский министр отметил, что на переговорах с Боррелем в Москве он «как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия — ЕС на системной основе». Также Лавров напомнил, что в 2014 году сам Евросоюз обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией.

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