Spectator объяснил интерес Германии к российской вакцине

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Публицист Константин Экнер в журнале Spectator высказал мысль, что власти Германии оценивают возможность использования «Спутнику V» из-за произошедшей в Евросоюзе «катастрофы» с распространением вакцин от коронавируса.
Spectator объяснил интерес Германии к российской вакцине
  • Reuters

«Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной «Спутник V». Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты», — пишет он.

По его словам, европейские регуляторы относятся с настороженностью к вакцине AstraZeneca.

В данный момент в Европе доступны вакцины производства Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

Ранее Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.

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