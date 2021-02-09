Spectator объяснил интерес Германии к российской вакцине
- Reuters
«Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной «Спутник V». Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты», — пишет он.
По его словам, европейские регуляторы относятся с настороженностью к вакцине AstraZeneca.
В данный момент в Европе доступны вакцины производства Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.
Ранее Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.